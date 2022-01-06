2022/01/06 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم مسلح على منزل منتسب بالحشد يتسبب بمقتل 5 من افراد عائلته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/06 | 19:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مسلح على منزل منتسب بالحشد يتسبب بمقتل 5 من افراد عائلته) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم مسلح على منزل منتسب بالحشد يتسبب بمقتل 5 من افراد عائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).