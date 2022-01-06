بالفيديو.. أهالي ضحايا مجزرة جبلة يستلمون الجثث بعد وعود قدمها الكاظمي

2022/01/06 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابلتسلم ذوي ضحايا مجزرة جبلة، مساء اليوم الخميس، جثامين الضحايا بعد زيارة الكاظمي لهم والوعود التي قدمها بالقصاص من القتلة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، ذوي الضحايا بمجزرة جبلة تسلموا جثث الضحايا من الطب العدلي بعد رفض بتسلمهم دام عدة أيام مالم يتام القصاص من القتلة.

وأضاف ان، الجثامين تسلمها ذويها بعد لقاء الكاظمي بذوي الضحايا وتقديمه وعود بالقصاص من القتلة وفق القانون.

واظهر فيديو مصور رتلا من العجلات تحمل الجثامين لنقلها الى مثواها الأخير.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل، امس الأربعاء، إلى ناحية جبلة بمحافظة بابل، لحضور مجلس عزاء ضحايا مجزرة جبلة.

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