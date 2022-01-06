2022/01/06 | 19:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، مؤكدا عدم علاقته بمسألة بيع التذاكر، فيما بين انها من مسؤولية الأندية.وقال الاتحاد في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إنه “بناءً على الاستفساراتِ العديدة الواردة الى الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، نودُ أن نوضح ان عملية بيع التذاكرِ للمباريات هي من مسؤوليةِ الأندية المُستضيفة لها”.وأضاف […]

ظهرت المقالة اتحاد كرة القدم يصدر توضيحا بشأن بيع تذاكر المباريات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد كرة القدم يصدر توضيحا بشأن بيع تذاكر المباريات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد كرة القدم يصدر توضيحا بشأن بيع تذاكر المباريات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).