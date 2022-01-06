2022/01/06 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- سجاد الموسوي اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن قرار تثبيت العقود سار على جميع الوزارات المعنية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "انطلاقاً من الاهتمام الحكومي بشريحة المتعاقدين بصورة خاصة والموظفين بصورة عامة، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتثبيت اكثر من 8000 من المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم اكثر من 5 سنوات"، مبينا أن "القرار ساري المفعول على جميع من تنطبق عليهم الشروط، إضافة الى أن الوزارات ستأخذ على عاتقها إتمام الإجراءات في حال توفر التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية والقرار ساري المفعول في سنة 2022".وأضاف أن "تثبيت العقود يخضع للضوابط والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وسيكون ساري المفعول على الجميع"، مشيرا الى أن "القرار وبعد اتخاذه في جلسة مجلس الوزراء تم إرساله لجميع الوزارات المعنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء: قرار تثبيت العقود ساري المفعول في عام 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء: قرار تثبيت العقود ساري المفعول في عام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).