الاتحاد الكردستاني: لن نتنازل عن منصب محافظ كركوك 

2022/01/06 | 19:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكدت النائبة ريزان الشيخ دلير، الخميس ، تمسك الاتحاد الوطني بمنصبي محافظ كركوك ورئاسة الجمهورية ، نافية التنازل عن احدها الى الديمقراطي الكردستاني.وقالت دلير في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان “الاتحاد الوطني مصر للحصول على منصبي رئاسة الجمهورية و محافظ كركوك ولن يتنازل عن احدها لصح الحزب الديمقراطي […]

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