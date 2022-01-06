عشرات القتلى وألف جريح وروسيا تتدخل.. ما نعرفه عن كازاخستان وكيف بدأت الأحداث؟

2022/01/06 | 19:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط استمرار الاحتجاجات الدامية، أعلنت روسيا وحلفاؤها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الخميس، إرسال الكتيبة الأولى من قواتها إلى كازاخستان، فماذا نعرف عن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وكيف بدأت الأحداث؟

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