أمانة مجلس الوزراء توضح بشأن تثبيت العقود

2022/01/06 | 19:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثبيت العقود يخضع للضوابط والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

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