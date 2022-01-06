الكاظمي يوجه بتشكيل بلدية خاصة بالنجف القديمة

2022/01/06 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الخميس، بمتابعة أمور محافظة النجف، وحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022.

ووجه الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بتشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف بهدف الحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه، كما اوعز لوزارة الاعمار بايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري.

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