برلمان الأردن يقر مشروعًا لتعديل الدستور بعد جلسات ماراثونية.. هذه أبرز ملامحه

2022/01/06 | 19:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى البرلمان الأردني، الخميس، إقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 ليشمل تعديل وإضافة ما يقرب من 30 بندًا خلال مناقشات ماراثونية انطلقت فعليا الأحد الماضي، لتصل إلى الغرفة التشريعية الثانية (مجلس الأعيان المُعيّن من الملك) لإقرارها.

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