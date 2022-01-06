أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات

2022/01/06 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات خلال عام 2021، مرتفعة بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق.وبحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، انخفض مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة الشائعة، بشكل طفيف الشهر الماضي.ومع ذلك، […]

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