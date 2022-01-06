مصدر: أصوات الانفجارات في بغداد ناتجة عن العاب نارية بمناسبة عيد الجيش

2022/01/06 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن اصوات الانفجارات في بغداد هي بسبب الالعاب الناربة بمناسبة عيد الجيش.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “أصوات الانفجارات التي تسمع في بغداد، هي عبارة عن العاب نارية بمناسبة عيد الجيش”.يشار الى ان مساء اليوم الخميس، انطلقت اكثر من فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى الاولى بعد المائة […]

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