كركوك مقابل الرئاسة.. شروط يرسلها الديمقراطي للاتحاد تحمل اسم حامي دستور العراق

2022/01/06 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةكشفت مصدر سياسي، اليوم الخميس، عن نتائج مباحثات الأحزاب الكردية في محاولة تسمية مرشحها لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أبلغ الاتحاد الوطني بشروطه من آجل التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح الأخير".وأضاف أن "أهم الشروط هو حسم منصب محافظ كركوك على أن يكون المنصب أما من نصيب الحزب الديمقراطي أو يتم ترشيح شخصية مستقلة، فضلا على موافقة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على الأسم الذي سيطرحه الاتحاد لمنصب رئاسة الجمهورية".وأشار إلى أن "الأسم الذي يتوراد في الأوسط السياسية الكردية، وتحديدا الحزب الديمقراطي هو عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني عدنان المفتي باعتباره شخصية مقبولة لدى الجميع".

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