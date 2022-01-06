تسجيل ارتفاع هائل بأسعار عقارات بغداد خلال العام الماضي

2022/01/06 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت ادارة المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس، ان عام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا ومهولا في أسعار العقارات لبعض المناطق السكنية والتجارية في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اسعار العقار في بغداد ارتفع بشكل كبير قد يتجاوز مثيلها في دبي و لندن، وقد وصل سعر المتر الواحد التجاري في بعض الاحيان الى( 10 الاف دولار) مما يؤشر الى استشعارات ان هناك تبييض اموال او تضارب في اسعار العقارات بعد تضييق الخناق من قبل الحكومة على عمليات التحويل المالي الخارجي، علما ان أسعار العقارات في تصاعد مستمر في السنوات الاخيرة".

وبين، وسام حدمل الحلو، مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، أنه "من الممكن على الحكومة العراقية ان تقوم بعملية تغيير قانون تداول الاملاك العقارية على مستوى راس المال وليس المبالغ التي تباع وتشترى في نفس السنة او في اوقات متقاربة، ‏فعملية تغيير قانون تداول الاملاك وتثبيت المشتري في السجل العقاري لمدة عشر سنوات على الاقل قد يساهم في سحب الكتلة النقدية الى قطاعات استثمارية اخرى غير العقارات".

‏وأوضح أنه "من الممكن ان تقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشكل واسع وشفاف وحازم وصارم بنفس الوقت من اجل ضبط ايقاع بيع أسعار العقارات من خلال تشكيل هيئة خاصة او لجنة تتكفل بمتابعة ومراقبة الاسعار والحد من اي تلاعب يطال أسعار العقارات في العاصمة وجميع المحافظات العراقية".

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