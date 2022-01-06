مستشفى الاورام بالنجف تعلن إحصائية بعدد الحالات التي استقبلتها خلال 2021

2022/01/06 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت مستشفى الفرات الاوسط لعلاج الاورام وأمراض الدم في النجف، اليوم ا لخميس، عن إحصائية رسمية لها بعدد الحالات التي استقبلتها خلال العام الماضي وحتى الان، فيما أوضحت انها سجلت أكثر من ٨٠ ألف مراجعة منها ٢١٥٣ حالة مرضية جديدة.

وقال مدير المستشفى الدكتور حيدر الشبلي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المستشفى التي كانت تحت مسمى مركز الفرات الأوسط الأورام وتحول الى مستشفى أواخر العام الماضي بناء على موافقات وزارية ووفقا للسعة السريرية وحجم العمل المقدم وحجم وطبيعة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى والمراجعين خلال عام 2021".

وأضاف أن "المستشفى استقبل العام الماضي 85687 مراجعاً بين تشخيصي وعلاجي وتلطيفي قدمت لهم خدمات فوق الممتازة تنوعت بين التشخيصية والعلاجية والتمريضية والفندقية، بلغ عدد مراجعي الاستشاريات 20481 مراجع، حيث كانت حصة محافظتي الديوانية والمثنى قضاء السماوة من هذا العدد هي الأكثر".

وأشار إلى أن "وحدة التسجيل السريري ان عدد الإصابات الجديدة بمختلف الأورام خلال نفس الفترة بلغ 2153 مريضاً، فيما تلقى 2444 ألف مريضاً علاجه الكيمياوي بينما بلغت عدد الحالات المعالجة شعاعيا 915 جلسة، اما الفحوصات الساندة فبلغت 10040 فحصا توزعت على وحدة المفراس 4355 فحصا ووحدة الرنين المغناطيسي 4352 وحدة اشعة و1149 فحصاً ووحدة سونار".

وبين أن "عدد وحدات الأشعة بلغ 4352 وحدة و1149 فحصاً وأجرت وحدة السونار 1807 فحصاً ووحدة الإيكو 177 فحصاً، كما أجرى مختبر المستشفى 265910 تحليلاً مختبرياً متنوعاً، توزع على 27050 مريضاً بين راقد ومراجع، فضلاً عن الخدمات الفندقية والتمريضية المقدمة لقرابة الـ 1000 راقد في ردهات المستشفى".

وأكد مدير المستشفى ان "أعداد مراجعي المستشفى من سكنة المحافظة و المحافظات المجاورة وحتى إقليم كردستان في تزايد مستمر"، عازيا ذلك "لوجود أطباء في كافة الاختصاصات و ملاكات صحية وتمريضية مؤهلة لمرضى الأورام إضافة لوجود الأجهزة الحديثة والمتطورة مع توفر كافة الفحوصات الطبية المختبرية والساندة".

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