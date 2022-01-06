2022/01/06 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت ادارة المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن أن عام 2021 شهد ارتفاع كبير ومهول في أسعار العقارات لبعض المناطق السكنية والتجارية في العاصمة العراقية بغداد قد يتجاوز مثيلها في دبي و لندن.

وقد وصل سعر المتر الواحد التجاري في بعض الاحيان الى 10 الاف دولار مما يؤشر الى استشعارات أن هناك تبييض اموال او تضارب في اسعار العقارات بعد تضييق الخناق من قبل الحكومة على عمليات التحويل المالي الخارجي علما ان أسعار العقارات في تصاعد مستمر في السنوات الاخيرة

وقال وسام حدمل الحلو مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي أن "من الممكن على الحكومة العراقية ان تقوم بعملية تغيير قانون تداول الاملاك العقارية على مستوى راس المال وليس المبالغ التي تباع وتشترى في نفس السنة او في اوقات متقاربة فعملية تغيير قانون تداول الاملاك وتثبيت المشتري في السجل العقاري لمدة عشر سنوات على الاقل قد يساهم في سحب الكتلة النقدية الى قطاعات استثمارية اخرى غير العقارات".

وأضاف الحلو أن "من الممكن ان تقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشكل واسع وشفاف وحازم وصارم بنفس الوقت من اجل ضبط ايقاع بيع أسعار العقارات من خلال تشكيل هيئة خاصة او لجنة تتكفل بمتابعة ومراقبة الاسعار والحد من اي تلاعب يطال أسعار العقارات في العاصمة وجميع المحافظات العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز اقتصادي: عام 2021 شهد ارتفاع مهول في أسعار عقارات العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز اقتصادي: عام 2021 شهد ارتفاع مهول في أسعار عقارات العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).