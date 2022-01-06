الكاظمي بعد لقائه السيد الصدر: زيارتنا إلى النجف الأشرف إدارية وخدمية

2022/01/06 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن زيارته لمحافظة النجف الأشرف اليوم إدارية وخدمية.وقال الكاظمي عقب خروجه من منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الحنانة إن "زيارته للنجف الأشرف اليوم إدارية وخدمية".وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، توجيهات تخص محافظة النجف الأشرف وملف المحاضرين خلال اجتماعه مع مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة.ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أهم ما جاء في الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) قوله: "سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجع الدينية، والإرث التأريخي الكبير، هذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية"، مضيفا: "زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها".واضاف: "جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه"، مؤكدا: "سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه السادة الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة".واشار الى اننا "نعمل من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها"، موجها "الجهات الحكومية المختصة بتشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف ومؤكداً إصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها المقدسة والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه".وأعلن رئيس الوزراء توجيهه باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة.وأكد الكاظمي "توجيهه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022"، مبينا: "اوعزنا لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري".

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