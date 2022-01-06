2022/01/06 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أنه سُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في منطقة قريبة من ساحة الجمهورية في ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجات كازاخستان.. تجدد دوي إطلاق النار والانفجارات في ألماتي.. ومقتل العشرات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجات كازاخستان.. تجدد دوي إطلاق النار والانفجارات في ألماتي.. ومقتل العشرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).