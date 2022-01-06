إلغاء أحداث مهمة وطرد مشاهير وإغلاق حدود بسبب أوميكرون

2022/01/06 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تسبب متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الأسرع انتشارا، في إرباك العديد من الأحداث والقطاعات العالمية، في ظل تزايد أعداد المصابين بمرض “كوفيد 19” حول العالم.وفي الولايات المتحدة، اضطر منظمو حفل جوائز “غرامي” الموسيقية إلى تأجيل انعقاده إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا في 31 يناير/ كانون الثاني في لوس أنجلوس، بحسب […]

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