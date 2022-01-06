صور وفيديو من لقاء الكاظمي بزعيم التيار الصدري

2022/01/06 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اظهرت صور رصدها "ناس"، الخميس، جانباً من لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحنانة في محافظة النجف.

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وتبين الصور، حضور عدد من الشخصيات السياسية في التيار الصدري، أثناء اجتماع رئيس الوزراء وزعيم التيار في منزل الأخير بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف.

وزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محل إقامته بالحنّانة.





وبحسب بيان مقتضب من إعلام التيار الصدري، تلقى "ناس" نسخة منه (6 كانون الثاني 2022)، فقد "التقى رئيس الوزراء مصفى الكاظمي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بالنجف".

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