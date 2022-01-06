العراق في خطر.. اختفاء 100 من مرتادي الخيم البيضاء في

2022/01/06 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الخميس، عن اختفاء 100 من مرتادي ما اسماها بـ"الخيم البيضاء" في مخيم الهول السوري خلال ايام معدودة.

‏وقال المعموري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الهول السوري بنظرنا يمثل اكبر كتلة بشرية متطرفة على مستوى العالم وهي تهدد الجميع دون استثناء لكن العراق هو الاقرب لهذه القنبلة البشرية التي صنعتها المخابرات الامريكية والغربية لاستهداف الشرق الاوسط وبلادنا بالتحديد ضمن اجندة متعددة".

‏وأضاف أنه "وفق التسريبات فأن اكثر من 100 من ارهابي داعش في مخيم الهول والذي يرتادون خيم هي بالاساس عناوين مخابراتية للتدريب اختفوا في ظروف غامضة في الايام الماضية".

وأكد أن "هذه ليست اول مرة يختفي العشرات من داعش بل تكررت اكثر من مرة".

‏وأشار إلى أن "اختفاء هولاء هي اجندة اخرى تحمل بصمة مخابراتية ربما يكون العراق هدفها"، متسائلا "اين يذهب هولاء".

‏ولفت الى "ضرورة الانتباه لملف الهول لانه يمثل قنبلة وتهديد مباشر لأمن العراق خاصة المدن الغربية".

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