حامي عرين الزوراء يتلقى دعوة من المنتخب الوطني لمباراتي المصير

2022/01/06 | 20:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد حارس مرمى الزوراء والمنتخب الوطني العراقي، جلال حسن، اليوم الخميس، تلقيه دعوة رسمية بقائمة المنتخب المستدعاة لمباراتي إيران و لبنان المقبلتين نهاية الشهر الجاري.

و بين حسن جاهزيته البدنية و الفنية بعد إصابته في معسكر المنتخب الوطني بتركيا في ايلول العام الماضي.

وعاد من الإصابة الشهر الماضي و خاض اول مباراة له مع نادي القاسم ضمن بطولة الكأس.

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