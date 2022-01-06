العراق يلاعب أوغندا ودياً على ملعب الحبيبية

2022/01/06 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، ان المنتخب الوطني سيواجه نظيره الأوغندي ودياً على ملعب الحبيبية الدولي.وقال عضو اتحاد الكرة والناطق الرسمي باسم الاتحاد أحمد الموسوي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “منتخبنا الوطني لكرةِ القدم يلاعب نظيره منتخب أوغندا في ملعب الحبيبية الدولي في الحادي والعشرين من الشهر الحالي”.يذكر أن […]

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