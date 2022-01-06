منتخبنا الوطني يلاعب نظيره الأوغندي ببغداد

2022/01/06 | 20:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن منتخبنا الوطني سيلاعب نظيره الأوغندي ببغداد في 21 كانون الثاني الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد أحمد الموسوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "منتخبنا الوطني لكرةِ القدم سيلاعب نظيره منتخب أوغندا في ملعب الحبيبية الدولي ببغداد".

وأضاف إن "موعد المباراة سيكون في الـ21 من الشهر الجاري".

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