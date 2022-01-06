2022/01/06 | 20:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش وضع الأمن البحري والتهديدات في الخليج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن البحري الخليجي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن البحري الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).