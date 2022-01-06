الحشد الشعبي: انخفاض اعمال القنص الإرهابية بنسبة 70% في ديالى

2022/01/06 | 20:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن انخفاض هجمات القنص في قواطع الحشد بديالى بنسبة 70%.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي اعتمد سلسلة اساليب قتالية في مواجهة قناصة داعش الارهابي ضمن قواطع ديالى خلال الربع الاخير من 2021 مااسهم في قتل بعضهم وافشال جميع الهجمات في السيطرة على […]

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