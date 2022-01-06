2022/01/06 | 20:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الخميس، عن إعلان تحالف بين “عزم الخنجر” وتحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.وأبلغ المصدر وكالة ايرث نيوز؛ أن التحالفين اندمجا في تحالف واحد وسيتم تسجيله في مفوضية الانتخابات قبل انعقاد جلسة الأحد المقبل.ويعاني تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر من انشقاقات أدت إلى قيام عدد من اعضائه […]

ظهرت المقالة اندماج الحلبوسي والخنجر في تحالف واحد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندماج الحلبوسي والخنجر في تحالف واحد ) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندماج الحلبوسي والخنجر في تحالف واحد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).