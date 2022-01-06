المسابقات تعتمد موعدا جديدا لمباراة الزوراء والجوية في الدوري الممتاز

2022/01/06 | 20:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نوهت لجنة المسابقات، اليوم الخميس، على تغيير موعد مباراتي الزوراء والجوية، والطلبة والميناء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقته “ايرث نيوز”، ان “لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم قررت إجراءَ مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء في ملعب الشعب الدولي يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/١/١١) بالساعة الرابعة والنصف عصراً […]

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