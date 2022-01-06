2022/01/06 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، صرف مستحقات منتجي البذور للعامين الماضي والحالي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، إنه "تعلن الوزارة اليوم الخميس عن صرف المستحقات المالية (الدفعة الرابعة) لمنتجي بذور الرتب العليا (الحنطة) وذلك بتوجيه من وزير الزراعة، و إشراف مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور".

وبينت الوزارة، أنه "سيتم صرف المستحقات المالية لمسوقي بذور الحنطة كدفعة رابعة للموسم 2021 - 2022 حسب اسبقية التسويق وبالتواريخ للمعاملات الموجودة في المواقع".

كما وجهت الوزارة عبر بيانها، دعوة للمنتجين المسوقين ممن لديهم مستحقات مالية غير مصروفة "التوجه الى المواقع التي سوقوا بذور الحنطة إليها من مواقع شركة مابين النهرين العامة للبذور، ومعامل القطاع الخاص، لاستلام مستحقاتهم المالية، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية وان الصرف سيكون حسب اولولية التسويق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن صرف المستحقات المالية لمنتجي البذور للعامين الماضي والحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن صرف المستحقات المالية لمنتجي البذور للعامين الماضي والحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).