2022/01/06 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفالات عيد الجيش بذكرى تأسيسه في بغداد (فيديو)

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