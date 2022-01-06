القرارات جزافاً.. أملاك المسيحيين في مرسى الاستيلاء والتزوير وهجرة العراق تتزايد - عاجل

2022/01/06 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد رئيس كتلة الرافدين المسيحية النائب السابق يونادم كنا، اليوم الخميس، أن القرارات التي صدرت عن رئيس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك المسيحيين العراقين لم يتم تنفيذها لغاية الآن.

وقال كنا في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "موعد تغيير الحكومة اقترب ولم يتم تنفيذ قرارات وتعهدات رئيس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك المسيحيين العراقين، ولكن مع ذلك فإن القرارات لن تسقط بتغيير الحكومة وتبقى نافذة".

وأضاف: "خاطبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع تعليمات جديدة تحمي المسيحيين وتسهل أمورهم ولم نحصل على أي اجابة".

وبين أن "حماية المكونات والأقليات يعكس سلطة القانون في البلد"، مشيراً إلى "تعرض الكثير من المسيحين إلى عمليات تزوير واستيلاء على عقاراتهم".

وأشار إلى أن "نسبة المسيحيين الذين هاجروا من العراق بعد العام 2003 ولغاية اليوم لا يقل عن 50%".

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