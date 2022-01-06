صور وفيديو من لقاء الكاظمي بالصدر في الحنانة

2022/01/06 | 20:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الخميس، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالحنانة في محافظة النجف.

شاهد لحظة وصول #الكاظمي الى منزل الصدر بـ #الحنانة#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/BMv9Q0aaab

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) January 6, 2022

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