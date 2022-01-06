2022/01/06 | 20:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أمين عام أوبك: نتطلع لاجتماع الدول الأعضاء وشركائنا خارج المنظمة في بغداد » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 20:56

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