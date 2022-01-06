محوره أوكرانيا.. اتصال نادر بين وزيرَي الدفاع الروسي والأميركي

2022/01/06 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، الخميس، وفق ما أعلنه الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، فيما لا تزال التوترات تخيّم عند الحدود الروسية الأوكرانية.

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