اتحاد الكرة يحدد موعد وملعب كلاسيكو العراق

2022/01/06 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد اقامة مباراة القوة الجوية والزوراء في قمة الدوري الممتاز بكرة القدم.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت إجراءَ مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء في ملعب الشعب الدولي يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/١/١١) بالساعة الرابعة والنصف عصراً بدلاً من […]

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