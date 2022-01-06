عسيلان تفتح باباً لمغادرة الإحباط - ياسين سعيد نعمان

2022/01/06 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_سعيد_نعمان في “عسيلان شبوة” كسر الحوثي من قبل العمالقة ، وهي ليست المرة الأولى التي يكسر فيها في هذه المحافظة ، فقد طرد منها عام ٢-;-٠-;-١-;-٥-;- حينما كان قد وصل إلى مشارف بئر علي على الطريق المؤدي إلى حضرموت ..



في تلك المنطقة تصدت له القبائل والمقاومة الشبوانية وقوات التحالف ..



وأخذ يتراجع ويجر أذيال الخيبة فيما أسماه حينها تراجعاً تكتيكياً .غير أن انكساره هذه المرة ، وعلى هذا النحو ......





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