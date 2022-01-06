طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وآفاق الصين لقيادة العالم - محمد أحمد علي المخلافي

2022/01/06 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أحمد_علي_المخلافي من اراد أن يعرف لماذا تتحدث الصين بثقة عن نجاح تجربة الصين في النهوض الاقتصادي عليه أن يطلع بعناية على بيان الدورة الكاملة السادسة للجنة المركزية التاسعة عشر للحزب الشيوعي الصيني الصادر بتاريخ ١-;-١-;- فبراير ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-م يجد خطاباً جديداً غير معهود من القيادة الصينية، وهو خطاب يعبر عن المدى الذي وصلت اليه الصين من الثقة بنجاح تجربتها الخاصة في التنمية السريعة وتحقيق الإستقر ......





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