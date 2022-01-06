2022/01/06 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة إعداد وترجمة د.



جواد بشارة هل الثقوب السوداء والمادة المظلمة شيء واحد؟ تفترض دراسة جديدة أن الثقوب السوداء البدائية تكونت بعد الانفجار العظيم (اللوحة الموجودة في أقصى اليسار) الائتمان: ييل ووكالة الفضاء الأوروبيةتشكل كل المادة المظلمة في الكون.



في العصور المبكرة للكون المرئي، بعد الانفجار العظيم، تجمعوا معًا وزرعوا تكوين المجرات الأولى، ثم تمددوا في النهاية عن طريق التغ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة جديدة على الثقوب السوداء والثقوب الدودية والمادة المظلمة أو السوداء - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظرة جديدة على الثقوب السوداء والثقوب الدودية والمادة المظلمة أو السوداء - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).