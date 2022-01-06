تدمير 'مغتسل للموتى' بتفجير في ذي قار

2022/01/06 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بتدمير مغتسل للموتى بتفجير عبوة ناسفة في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب مغتسل للموتى في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "التفجير تسبب بتدمير المكان بالكامل دون اصابات".

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