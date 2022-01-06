2022/01/06 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشعان الجبوري: اجتماع العزم جدد الثقة بالخنجر وأيد رئاسة الحلبوسي للبرلمان يتبع…

ظهرت المقالة مشعان الجبوري: اجتماع العزم جدد الثقة بالخنجر وأيد رئاسة الحلبوسي للبرلمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشعان الجبوري: اجتماع العزم جدد الثقة بالخنجر وأيد رئاسة الحلبوسي للبرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشعان الجبوري: اجتماع العزم جدد الثقة بالخنجر وأيد رئاسة الحلبوسي للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).