2022/01/06 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من التصريحات حول جولة محادثات جديدة بين إيران والسعودية، وانتقادات بايدن لترامب في ذكرى اقتحام الكونغرس، برلمان الأردن يقر مشروعًا لتعديل الدستور، وتجدد إطلاق النار والانفجارات في كازاخستان، وصولا لإلغاء أستراليا تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول البلاد...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: محادثات مرتقبة بين إيران والسعودية.. وبايدن يهاجم ترامب في ذكرى اقتحام الكونغرس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: محادثات مرتقبة بين إيران والسعودية.. وبايدن يهاجم ترامب في ذكرى اقتحام الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).