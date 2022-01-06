الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سلمي في كازاخستان

2022/01/06 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دان الاتحاد الأوروبي، أعمال العنف التي شهدتها كازاخستان خلال الاحتجاجات المناهضة لرفع أسعار الغاز وما تبعها من سقوط قتلى بين المحتجين وقوات الأمن، ودعا إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية إن الاتحاد “يراقب الوضع في كازاخستان من كثب خاصة عقب إعلان الدولة […]

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