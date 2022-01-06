الصحة العالمية: اوميكرون اقل خطورة من دلتا

2022/01/06 | 21:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ان متحور اوميكرون، اقل خطورة من سلالة دلتا، على ان لا يصنف على انه “خفيف”.ونقلت وسائل اعلام، تابعتها “أيرث نيوز”، عن رئيسة الإدارة السريرية في منظمة الصحة العالمية، جانيت دياز، قولها، إن “الدراسات المبكرة كشفت انخفاض خطر الاستشفاء للمتحور الذي عرف لأول مرة في جنوب أفريقيا […]

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