مشعان الجبوري عقب اجتماع ’العزم’: اتفاق على ولاية ثانية للحلبوسي

2022/01/06 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف القيادي في تحالف عزم مشعان الجبوري، الخميس، تفاصيل اجتماع للتحالف، بحضور 12 نائباً عنه.

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وقال الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، (6 كانون الثاني 2022)، "خرجنا الآن من اجتماع لنواب عزم حضره ١٢ نائباً، جددنا خلاله ثقتنا بالشيخ خميس الخنجر، واعدنا التأكيد على تفويضنا السابق له على كل ما له علاقة بتسمية الرئاسات والحكومة".

وأضاف، "وايدنا خلال الاجتماع اتفاقه مع تقدم المتضمن التجديد لرئاسة الحلبوسي، ‏كما ورفضنا اي اجراءات تستهدف قيادة الخنجر لعزم".

وعلق تحالف "العزم" بزعامة خميس الخنجر، في وقت سابق، بشأن الأنباء التي تحدثت عن حدوث "تصدّع" في التحالف و"اقصاء" زعيمه وتنصيب مثنى السامرائي بديلاً عنه، فيما تحدث عن شروط للتنازل عن رئاسة البرلمان.

وقال القيادي في التحالف محمد نمري العبدربه في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد تابعه "ناس"، (5 كانون الثاني 2022)، إن "الطبخات السياسية في العراق تحتاج إلى أيام، وعادة ما تكون حوارات الأيام الأخيرة هي الفاصلة".

ماذا عن أنباء "إقصاء" الخنجر عن الرئاسة؟

وعلق العبدربه بشأن الأنباء التي تحدثت عن إبعاد الخنجر عن زعامة التحالف قائلاً: "هذا حديث إعلامي، وصدرنا بياناً بأن الخنجر هو زعيم التحالف والحديث الذي دار مجرد دعايات، ومثنى السامرائي كان ضمن الاجتماع وبقي مؤيداً لاستمرار التحالف وفكرة التحالف، وواقع الحال غير شيء تماماً عن ما يذكر".

وأضاف، "ما جرى كان بسبب وجود الخنجر خارج العراق، وتم استغلال الفرصة من قبل بعض الأطراف، أمس ليلاً لم يكن هناك أي شيء، وعندما استيقظنا صباحاً وجدنا زوبعة، واجتمعنا مساء اليوم وصدرنا بياناً قلنا فيه نحن مستمرون بالتحالف، وقد حضرت قيادات التحالف وهم مثنى السامرائي وابو مازن وثابت العباسي والخنجر".

عين على الوزارات ورئاسة البرلمان

وأجاب العبدربه على سؤال بشأن بيان تحالف تقدم الأخير وإمكانية أن يكون دعوة للدخول في تحالف مع "العزم"، قائلاً: "ممكن أن نشكل تحالفاً مع تقدم وناقشنا هذا الأمر بشكل مختصر خلال اجتماع اليوم في تحالف العزم".

واضاف، "الخلافات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية هي رئاسة الوزراء، والخلاف بين عزم وتقدم هي رئاسة البرلمان، وإذا ما اتفقنا نحن وتقدم بالتفاصيل من رئاسة البرلمان إلى ما دون ذلك، فممكن أن نمضيّ سوية، وقد تحصل تفاهمات فيما بيننا لكن لغاية الآن لم تحصل أي تفاهمات".

وتابع، "اذا تسنمنا الوزارات التي من استحقاقنا جميعها، وتقدم حاز على رئاسة البرلمان فنحن موافقون، وتحالف العزم لديه طموحاً لرئاسة البرلمان ولكن لو قدمت مغريات أكثر قد يتنازل عن رئاسة البرلمان"، مبينا أن "بيان تحالف تقدم الأخير يبين أنهم يفضلون الذهاب إلى البرلمان بشكل موحد معنا".

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ويرحب بفكرة التحالف

وعن سؤال "أسباب طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإطار التنسيقي، بمنع الدخول مع الخنجر بأي تحالف مستقبلاً؟" بين العبدربه: "هذا رأي محترم للسيد الصدر لكن لا يستطيع فرض رأيه على الإطار أو تقدم أو عزم، لأن هناك حصصاً مكوناتية".

وعن شروط البيت السني للمشاركة في الحكومة قال العبدربه: "لا نريد أن نشترط كي لا نعقّد الأمور، وقضايانا عراقية وهي النازحين وإعمار مناطقنا، ولدينا قضية التوازن في عمل الدولة أي نكون شركاء حقيقيين وفعالين في كل أجهزة الدولة"، موضحاً أن "جميع المناصب الأمنية لا نجد فيها أنفسنا ..



لا وجود لنا في هيئة الحشد الشعبي كمثال على ذلك، ونريد أن يكون وجودنا فعالاًفي العمل الحكوميوفي المؤسسات والهيئات المستقلة".

وتابع، "هناك مناصب تشريفية ومناصب فعالة، ونحن نريد أن نكون شركاء حقيقيين في عمل الدولة وطرحنا الموضوع مع الإطار التنسيقي بشأن طبيعة مشاركة المكون السني، والبحث عن شروط وضمانات قد يعطل عمل الحكومة".

وختم القيادي في تحالف العزم، "ممكن أن تكون الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة، والمشكلة ستكون في اسم رئيس الوزراء، وقد نتدخل بمرشحين اثنين لشغل منصب رئيس البرلمان".

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السامرائي يتحرك لعزل الخنجر عن الرئاسة

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