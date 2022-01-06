 بايدن يوجه أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق  في احداث الكابيتول .. وترامب : الخطاب مسرحية لتغطية الفشل 

2022/01/06 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن في 4 كانون الثاني/يناير 2022 في البيت الابيض في واشنطن.© ا ف ب/AFP مانديل نغان واشنطن -الزمان -(أ ف ب) – في خطاب اتّسم بنبرة هجومية غير مسبوقة، اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن بعد عام من الهجوم على الكابيتول سلفه دونالد ترامب الخميس بمحاولة “منع الانتقال السلمي للسلطة” […]

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