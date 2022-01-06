فولكس فاجن تحدد موعدًا للكشف عن الميكروباص الكهربائي

2022/01/06 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد ما يقرب من خمس سنوات من كشفها لأول مرة عن مفهوم ID Buzz في معرض ديترويت للسيارات، أصبحت شركة فولكس فاجن جاهزة أخيرًا لعرض نسخة جاهزة للإنتاج من المركبة المحبوبة.وغرد الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس، أن الأسطورة تعود في التاسع من شهر مارس، جنبًا إلى جنب مع صورة متحركة […]

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