الولايات المتحدة.. تعيين ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا إلى القرن الأفريقي

2022/01/06 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس عن تعيين ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا إلى القرن الإفريقي خلفاً لجيفري فيلتمان.

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