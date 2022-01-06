2022/01/06 | 21:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ecir2puvgfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عيد الجيش ولقاء الصدر والكاظمي ودخول أوميكرون إلى العراق.. في النشرة الرئيسة من #العراقية_الإخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عيد الجيش ولقاء الصدر والكاظمي ودخول أوميكرون إلى العراق.. في النشرة الرئيسة من #العراقية_الإخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).