2022/01/06 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من ثوابت العقل البشري أن الإنسان مختار بين متحيز أو محتار، فهو عاجز عن التفريق بين اليقين والشك طالما الأمر يدور بين التصديق والتعقل، لكنه في كل الأحوال سيختار طريقا ما بين الحيرة والخيرة، من هنا أتكلم عن الدين والدين الأخر بمعنى أن لكل صاحب دين رؤية نابعه من دينه لا من عقله، فالعقل أداة وعاء لا يمكنه التشريع خلاف ما يؤمن وإلا عد متعديا أو ربما كافر، أما الدين الأخر فهو ما نتلقاه عبر العقل فقط فيك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدين والدين الأخر - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدين والدين الأخر - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).