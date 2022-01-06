بتصميم ومواصفات مميزة.. هاتف جديد قد يغزو السوق العالمية

2022/01/06 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.

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