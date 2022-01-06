2022/01/06 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تضامنه مع كازاخستان في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في اتصال يوم الخميس، بحسب الرئاسة التركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسة التركية: أردوغان أجرى اتصالا مع رئيس كازاخستان.. وأمله في انتهاء التوترات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئاسة التركية: أردوغان أجرى اتصالا مع رئيس كازاخستان.. وأمله في انتهاء التوترات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).